موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني والقنوات الناقلة لها

ينتظر جماهير النادي الأهلي في مصر والوطن العربي، وعشاق الكرة الأفريقية، المباراة المنتظرة بين المارد الأحمر وفريق المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة الثانية التي تجمع الفريقين، على أرض ستاد السلام، إذ يستضيف المارد الأحمر، الفريق السوداني، نظرا لعدم وجود ملعب له في السودان لإقامة مباراة الإياب.

وفى إطار البحث الدائم من جماهير النادي الأهلي على تردادت القنوات الناقلة للبطولة، توفر «الوطن» فى إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها لمتابعيها وقرائها، التردادت الخاصة بالقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ، سواء كانت لقنوات فضائية مشفرة أو مفتوحة.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتُقام المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات، غدًا الجمعة 17 مارس على ستاد السلام «الأهلي» في تمام الساعة السادسة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتنقل غدا عدد من القنوات الفضائية المشفرة، التابعة لشبكة beIN SPORTS، الحاصلة على حقوق بث البطولة فضائيا، وإحدى القنوات الأرضية المفتوحة، مباراة النادي الأهلي والمريخ السوداني.

تردد beIN SPORTS على نايل سات

- تردد القناة 11548 أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة beIN SPORTS على سهيل سات

- تردد القناة عمودي 11566.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة beIN SPORTS على يوتل سات

- تردد القناة أفقي 11054.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة أرضية مجانية تنقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني

ومن المنتظر أن تنقل قناة On Time Sports على التردد الأرضي الخاص بها، مباراة الأهلي والمريخ السوداني، وذلك نظرا لأن المبارة تُقام على الأراضي المصرية، وبناء على هذا يحق بثها على أحد التردادت الأرضية داخل مصر مجانا، وفقا للقوانين الدولية المنظمة للفيفا.

يذكر أنّ رصيد النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، 4 نقاط حتى الآن، جمعها بالفوز على فريق المريخ السوداني بدور الذهاب، والذي أُقيم قبل أسابيع في القاهرة، وتعادله مع فريق الهلال بالسودان، بينما خسر مباراتي الذهاب والإياب أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، وبذلك يحتل الأهلي المركز الثاني في البطولة.