ضبط 400 ألف كمامة و20 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس بالشرقية، حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 4873 جنح بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع مستلزمات طبية يعمل دون ترخيص، وتم التحفظ على 400 ألف كمامة، كما تم تحرير محضر رقم 4872 جنح بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع «ب. ف» للصناعات الغذائية، لحيازته فراخ منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 2 طن فراخ منتهية الصلاحية.

ضبط علف مجهول المصدر داخل مصنع

كما تم تحرير محضر رقم 4871 جنح بلبيس، ضد المدير المسئول عن مصنع أعلاف، لحيازته ذرة صفراء وفول صويا بمقدار 16 طن مجهول المصدر، وكذلك محضر رقم 4874 جنح بلبيس، ضد صاحب مصنع منظفات وعطور لحيازته طن ونصف معطر ومبيد حشري ومواد خام مجهولة المصدر.

وتواصل الأجهزة التنفيذية شن حملات مكثفة على أماكن بيع السلع لضمان عدم التلاعب فيها، ووصولها للمواطنين، كما تشن حملات على أماكن تصنيع المنتجات غير الغذائية للتأكد من جودتها.

تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.