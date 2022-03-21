إجراءات ومستندات الحصول على بدل فاقد رخصة بناء من بوابة خدمات المحليات

أطلقت كل من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بوابة خدمات المحليات، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن والحصول على الخدمة من تقديم الطلبات على بوابة الخدمات إلكترونيا دون التوجه إلى الحي المختص.

ومن الخدمات التي تقدمها بوابة الخدمات ما يلي:

طلب بدل فاقد رخصة بناء

المستندات المطلوبة:

- صورة الرقم القومي لمقدم الطلب

- صورة التوكيل الرسمي- اختياري

- محضر فقد من الشرطة- اختياري

خطوات طلب بدل فاقد رخصة بناء

- تقديم الطلب وخضوعه للفحص

- تحديد وتحصيل الرسوم الأولية

- إصدار صورة طبق الأصل واعتمادها

- إخطار العميل بانتهاء الخدمة

- تسليم المستندات للعميل

طلب الحصول على تجديد رخصة أشغال

المستندات المطلوبة:

- تقديم صورة الرقم القومي لمقدم الطلب- إجباري

- صورة الرخصة القديمة

الخطوات:

- تقديم الطلب وتحديد رسوم أولية

- فحص الملف

- اصدار الترخيص واعتماد المستند

- اخطار العميل وتسليم الترخيص

طلب الحصول على رخصة محل صناعي أو تجاري

المستندات المطلوبة:

- 3 نسخ رسومات هندسية مختومة بختم مهندس إنشائي نقابي وتحتويه النماذج موضح بها بيانات المهندس وختمه

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الرخصة

- تفويض أو توكيل في حالة الوكالة

- شهادة المتغيرات المكانية

- صورة عقد الإيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية

الخطوات:

- تقديم الطلب وتحديد رسوم أولية

- فحص الملف وتحديد ميعاد المعاينة

- إخطار العميل بالميعاد وتسجيل نتيجة المعاينة

- تحديد واخطار العميل بالاستيفاءات وإصدار تسليم العميل خطابات الجهات الخارجية

- موافقة الجهات الخارجية والعرض على لجنة رخص التشغيل

- تحديد وسداد رسوم الترخيص وإصدار وتسليم العميل الترخيص

رسوم الخدمة:

25 جنيها رسم معاينة

50 جنيها رسم تفتيش

10 جنيهات مقابل خدمة ورسائل

ضريبة أرباح صناعية وتجارية متغيرة

رسوم تنمية محلية متغيرة

ضريبة نوعية محل تجاري

ثمن أورنيك الرخصة حسب نوع المحل

طلب الحصول على بيان صلاحية الموقع

المستندات المطلوبة:

- صورة الرقم القومي لمقدم الطلب

- كروكي موقع عام

- شهادة المتغيرات المكانية

الخطوات:

- تقديم الطلب وتحصيل رسوم

- فحص الملف وتحديد ميعاد المعاينة

- اخطار العميل بالميعاد وتسجيل نتيجة المعاينة

- موافقة مجلس المدينة وإصدار بيان صلاحية الموقع

- إخطار العميل وتسليم المستند