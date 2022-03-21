سعر اليورو اليوم الاثنين 21-3-2022 في مصر

سجّل سعر اليورو، اليوم الاثنين 21-3-2022، في البنوك المحلية اختلافا سعريا في عدد من البنوك وسط تذبذب سعره عالميا، وتعد العملة الأوروبية الموحدة الأكثر تأثرًا وبشكل كبير جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مقابل الدولار.

أسعار اليورو في البنوك

وتباين سعر اليورو في البنوك المختلفة، سواء في البيع والشراء، ليعرض بنك عودة أعلى سعر بيع في مصر بواقع 17.5737 جنيها، فيما جاء البنك الأهلي الكويتي «بيريوس» في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 17.4416 جنيها.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم الاثنين 21-3-2022 في البنك المركزي 17.4496 جنيها للبيع و17.2993 جنيها للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبى الإسلامي 17.522 جنيها للبيع مقابل 17.249 جنيها للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 17.5221 جنيها للبيع مقابل 17.2323 جنيها للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بسعر 17.522 جنيها مقابل 17.2323 جنيها للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 17.418 جنيها مقابل 17.2401 جنيها للشراء.

- كما بيع في بنك بلوم بسعر 17.522 جنيها مقابل 17.2323 جنيها للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

يواصل سعر اليورو الذبذب عالميًا أمام عدد من العملات اليوم الأثنين 21-3-2022، خاصة أمام الدولار

- يباع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بسعر 1.105.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 131.73.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.646.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.029.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني للبيع 0.838.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.38.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي للبيع 4.14.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي للبيع 4.05.