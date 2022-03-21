طقس عيد الأم اليوم الاثنين 21 مارس.. أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 21 مارس الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، إذ يسود طقس غائم معظم ساعات النهار على جميع مدن ومحافظات البلاد، عدا محافظات الجنوب، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة أن اليوم ستشهد القاهرة الكبرى والوجة البحري أمطار بنسبة حدوث 20% أما المناطق الشمالية الغربية تزيد فرص الأمطار لـ 30% شأنها شأن المناطق الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فضلا عن تكاثر للسحب الممطرة من أقصى السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى الداخل مع تقدم ساعات النهار.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن بداية انخفاض درجات الحرارة من اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري، ويكون الطقس باردًا على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، في حين يسود طقس دافئ على مدن ومحافظات شمال الصعيد، ومدن جنوب سيناء، ومنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر، ويسود طقس مائل للحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مصر، كما يلي:

القاهرة 18 09

الإسكندرية 17 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 11

بلطيم 17 10

مطروح 17 10

السلوم 16 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 09

دمياط 17 11

الزقازيق 18-10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 17 11

العريش 17 08

رفح 16 08

رأس سدر 24 10

نخل 19 05

نويبع 24 13

طابا 21 13

كاترين 20 05

الطور 23 15

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 08

بني سويف 19 09

المنيا 22 09

أسيوط 22 09

سوهاج 23 09

قنا 28 10

الأقصر 29 12

أسوان 30 12

إدفو 30 10

أبو سمبل 29 10

الوادي الجديد 28 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 26 12

حلايب 26 13

رأس حدربة 25 12