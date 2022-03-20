الأرصاد تحذّر من موجة برد جديدة تزور مصر.. العظمى ستصل لـ17 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الأحد هو آخر أيام فصل الشتاء رسميا، وبداية من اليوم سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ورياح شمالية شرقية على سطح البحر المتوسط تعمل على انخفاض درجات الحرارة نهارا وليلا، وهي أقل من المعدلات الطبيعية بنحو 7 درجات.

الطقس خلال فترة النهار مائل للبرودة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، أنّ الطقس خلال فترة النهار يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد وبعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، لكن محافظات الجنوب ما زالت درجات الحرارة مرتفعة عليها، والطقس يكون مائلا للحرارة نهارا.

انخفاض الحرارة مع دخول ساعات الليل

وتابعت غانم، أنّه مع دخول ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، إضافة إلى وجود نشاط للرياح أحيانا على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، كما تتكاثر اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مصحوبة بفرص سقوط أمطار بكميات من خفيفة إلى متوسطة على كل محافظات البلاد الشمالية وكلما تقدمنا للداخل، قلّت كميات الأمطار.

سقوط الأمطار مساء على القاهرة الكبرى

وأشارت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار مساء على القاهرة الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، تكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، على أن يستمر انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل، وتكون ذروة الانخفاض يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث ستسجل العظمى في القاهرة 17 درجة مئوية في فترة النهار.