رؤساء الجامعات: حملات مكثفة لتوعية الطلاب بالآثار السلبية للتطرف

وجّه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بسرعة تنفيذ جميع الخطط للجامعات والوزارة بشأن مواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، ونشر الأفكار الصحيحة.

جهود الدولة لمحاربة الأفكار والمفاهيم غير السوية

وطالب المجلس الجامعات، بضرورة تقديم تقارير شهرية تتضمن ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة والوزارات لمحاربة الأفكار والمفاهيم غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، وكذلك لا تتماشى مع الموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة، على الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، موضحين أنه يتم وضع عدد من الخطط التوعوية التي تستهدف استضافة رموز المجتمع ومثقفيه ورجال الدين والتوسع في الندوات والأنشطة التي تهدف إلى تنمية الوعي.

وأكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن خطط التوعية ومشابهة الأفكار المغلوطة والتطرف، موضحا أن الجامعة لديها خطة شاملة خلال العام الدراسي وإجازة منتصف العام الدراسي ونهاية العام، من خلال استضافة رموز المجتمع بمختلف الفئات ورجال الدين، للحديث والتواصل دوما مع الطلاب ومنتسبي الحرم الجامعي في إطار مواجهة التطرف والأفكار المغلوطة.

وضع نظام كامل لحقوق الملكية الفكرية

وفيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس بشأن الكتب الدراسية الإلكترونية التي حلت محل الورقية، أوضح زعزوز، أن المجلس استمع إلى عدد من الاقتراحات، وطالب بضرورة وضع نظام كامل لحقوق الملكية الفكرية لتعمم على كافة الجامعات، مطالبا بضرورة الأخذ بكافة مقترحات المجتمع الجامعي الفترة المقبلة، وأخذ رأي جميع الجامعات في هذا الشأن قبل الإقرار النهائي للكتيب الذي يكون بمثابة دستور شامل لحقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس بعد إقراره، منوها بأن هناك العديد من المقترحات تقدم بها عدد من رؤساء الجامعات في هذا الشأن، تضمن عدم طباعة أو سرقة أو اقتباس الكتاب الإلكتروني للحفاظ على حقوق اعضاء هيئة التدريس.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أن قرارت الأعلى للجامعات الحكومية تسري على كل الجامعات، منوها بأن هناك خططا مكثفة الفترة المقبلة، تهدف إلى تنمية الوعي لدى منسوبي الحرم الجامعي؛ أبرزها تنمية الوعي تجاه القضايا التي تحاك بالدولة المصرية ومواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، موضحا أن ذلك يتم مواجهته من خلال استضافة رموز المجتمع المصري ورجال الدين والسياسة والثقافة، مؤكدا على الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه يتم خلال الفترة المقبلة، تكثيف الحملات التوعوية لمنسوبي الحرم الجامعي.