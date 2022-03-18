الاحتفال بتخريج أول دفعة من أعضاء هيئة تدريس الجامعات بمعهد جوته

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، حول المشاركة في احتفالية معهد جوته بالقاهرة بتكريم أول دفعة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية ومعاونيهم بالجامعات المصرية والذين تم تأهيلهم وتدريبهم على مدار عامين على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية، بحضور الدكتورة داليا سامي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وسوزانا هوون المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيليب موباي الملحق العلمي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وأفاد التقرير أن البرنامج التأهيلي يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين معهد جوته والمجلس الأعلى للجامعات في ديسمبر من عام 2019.

وتناولت الدكتورة داليا سامي في كلمتها أهمية مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الجامعات المصرية وبخاصة طلاب كليات الطب والهندسة كمرحلة أولى، والتي جاءت تنفيذًا للتكليف الرئاسي في ذات الشأن عام 2019، وتم تحديد مجموعة من الأهداف لهذه المبادرة تناولت زيادة القدرة التنافسية لخريجي الكليات وبالأخص كليات الطب والهندسة من الجامعات المصرية وإتاحة فرص أفضل للتدريب وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة، إضافة للمساهمة في تعميق الروابط العلمية والثقافية بين مصر وألمانيا.

وعبّرت «سوزانا هوون» عن سعادتها بمشاركة المعهد في إعداد وتأهيل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية لتدريس اللغة الألمانية بالجامعات المصرية.

تخريج 17 عضو هيئة تدريس بالمجموعة الأولى

وأشارت إلى تخريج 17 عضو هيئة تدريس بالمجموعة الأولى تم تأهيلهم وتدريبهم خلال العامين الماضيين على أحدث طرق تدريس اللغة الألمانية، ويجري حاليًا استكمال تدريب مجموعة أخرى، كما أشادت سوزانا بالتعاون مع الجانب المصري في تنفيذ برنامج التعاون المشترك للتدريب والذي سينعكس على التوسع في تدريس اللغة الألمانية بالجامعات المصرية، مشيرة للاستعداد لاستقبال وتأهيل المزيد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، كما تناولت كذلك التحديات التي واجهت المجموعة الأولى في ظل تحديات جائحة كورونا والتحول إلى التعلم عن بعد.

عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وألمانيا

ومن جانبه أكد فيليب موباي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وألمانيا وبخاصة مجالات التبادل العلمي والثقافي، مؤكدًا وصول دارسي اللغة الألمانية بمصر إلى 400 ألف طالب في شتى المراحل التعليمية، وثمن موباي المبادرة المصرية لتعميم تدريس اللغة الألمانية في الجامعات المصرية المصرية لدورها في تعزيز العلاقات العلمية بين البلدين وفتح مجالات للتبادل الطلابي وتطوير البحث العلمي.

جدير بالذكر أن الاتفاقية المبرمة بين المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوته بالقاهرة تنص على أن يقوم المعهد بتدريب ما يقرب من مائة من أعضاء هيئة تدريس اللغة الألمانية ومعاونيهم ليقوموا بدورهم بتدريس اللغة الألمانية في مختلف الجامعات المصرية. ويعمل المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع معهد جوته حالياً على تدريب ثلاث مجموعات أخرى ليصل إجمالي المتدربين حتى هذه اللحظة إلى ما يقرب من 80 عضواً من أعضاء هيئة التدريس.

كما بدأ بالفعل تدريس اللغة الألمانية في العديد من الكليات العملية كالطب والهندسة بجامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، قناة السويس، المنوفية وجامعة جنوب الوادي بإجمالي عدد 422 طالب وطالبة وجاري البدء في تنفيذ المبادرة في عدد من الجامعات الأخرى مثل جامعات (كفر الشيخ، المنصورة، أسيوط، المنيا، الفيوم، الأقصر وجامعة بني سويف).