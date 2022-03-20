الأم المثالية في المنوفية: «زوجي سابلي 3 بنات و50 جنيه معاش»

حصلت سهير عبد السلام علي، من محافظة المنوفية، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة، البالغة من العمر 60 عامًا، على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية 2022.

سهير عبد السلام، أرملة منذ 32 عامًا، وحاليًا على المعاش، توفي زوجها بعد 6 سنوات من الزواج، تاركًا 3 أبناء كانت أعمارهم: «3 سنوات، وسنتان، و8 شهور»، ومعاشًا استثنائيًا شهريًا قدره 50 جنيهًا.

«سهير» اهتمت بتربية ورعاية أبنائها

عملت الأم في البداية بإحدى المدارس الخاصة، ثم مهندسة بإدارة عامة بإحدى الجامعات، واهتمت بتربية ورعاية وتعليم أبنائها والتحقوا بالمدارس وتفوقوا جميعًا.

استطاعت الأم بفضل الله ثم بمساعدتها لأبنائها أن يتفوقوا في التعليم حتى حصلوا على مؤهلاتهم العلمية وتزوجوا جميعًا، وما زال عطاؤها مستمرًا نحو أبنائها.

حصل أبناؤها على مراكز علمية متقدمة؛ الابن الأول بكالوريوس علوم، الابنة الثانية بكالوريوس هندسة، والثالثة بكالوريوس علوم.

أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المركز الأول على مستوى الجهورية حصلت عليه وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفي من محافظة الشرقية، كما فازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا.