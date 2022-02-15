اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية بعد قليل

كشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المنوفية، عن اعتماد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، بعد قليل، لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، وبعدها سيجري نشرها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالنتيجة وسيكون الإعلان رسميا خلال ساعات قليلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن سبب تأخير اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، هو المراجعة الدقيقة بعد تصحيح أوراق الإجابات لكي يحصل كل طالب على حقه، موضحا أن النتيجة سيجري اعتمادها من قبل محافظ المنوفية اليوم، بعد تجهيزها.

وانتهى كنترول الشهادة الإعدادية في المنوفية، من تصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية للدرجات، قبل ساعات قليلة، وجرى تجهيز النتيجة بعد عرضها على الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لتقديمها إلى محافظ المنوفية تمهيدا لاعتمادها وإعلانها للطلاب عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وكانت أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قررت خلال التصحيح داخل كنترول الشهادة الإعدادية في المنوفية، منع دخول الهواتف المحمولة، والتشديد على ارتداء الكمامة في ظل انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.