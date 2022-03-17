عاجل.. شاب يتخلص من حياته بـ«حبة الغلة» بسبب مشاكل أسرية في المنوفية

استقبل مستشفي شبين الجامعي في المنوفية، شاب تناول قرص حفظ القمح السام المعروفة باسم "حبة الغلة" وتم تحويله إلي المستشفي من مستشفي الباجور، وفشلت كل محاولات إنقاذ حياته، ولقي مصرعه متأثرا بحبوب القمح السامة.

مصدر أمني يكشف التفاصيل

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن المريض يدعي "م. د. ص" 24 سنة، مقيم مركز الباجور، موضحا أن الأسرة أكدت أنه تناول حبة الغلة بسبب مروه بأزمة نفسية نتيحة الخلافات مع الأسرة، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

توفي بعد إحالته لمركز السموم بالمنوفية

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بمصرع شاب يدعي "م. ص" 24 سنة، لتناوله حبة الغلة، وتم تحويل الحالة إلى مركز السموم بجامعة المنوفية، ولكنه توفي، وجري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.