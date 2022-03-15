أخبار المنوفية اليوم.. حريق هائل في مصبغة وضربة لـ«مافيا الاحتكار»

شهدت محافظة المنوفية خلال الساعات الماضية عددا من الأحداث المهمة، والتي من بينها إصابة 4 أشخاص في حريق هائل في مصبغة ملابس في المنطقة الصناعية بقويسنا، وانهيار منزل في مدينة منوف دون خسائر في الأرواح، وإصابة 5 أشخاص في حادثتين في أشمون وتلا، وكذلك ضبط أطنان من المواد الغذائية في المخازن التي يقوم أصحابها باحتكارها لزيدة الأسعار في مركز منوف.

حريق في مصبغة ملابس في المنطقة الصناعية بقويسنا

نجحت الحماية المدنية في المنوفية، في السيطرة على حريق هائل نشب في مصبغة ملابس في المنطقة الصناعية بقويسنا، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وأصيب في الحادث 4 عمال، اثنان باختناق واثنان بحروق وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل زيادة انتشاره في المصانع المجاورة.

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان حريق مصبغة قويسنا للوقوف على أسباب الحريق الذي اندلع في المصنع، كما أكد عدد من العمال أنهم لا يعرفون أسباب الحريق حتى الآن، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 5 أشخاص في حادثتين

وأصيب 5 أشخاص في حادثين تصادم متفرقين بمركزي أشمون وتلا في محافظة المنوفية، حيث نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة أسباب الحادثتين، وجرى تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعتين.

انهيار منزل في منوف

وشهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، انهيار منزل بشارع درب المعلم بمساحه 95 مترا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان انهيار المنزل وجرى اتخاذ كل الإجراءات حفاظا على سلامة الجميع.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، أن المنزل المنهار لأحد المواطنين بشارع درب المعلم بمدينة منوف بمساحة 95 مترا، وتم إعداد تقرير والعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاستصدار القرار المناسب للمنزل والمنازل المجاورة، دون أي خسائر في الأرواح.

ضبط أطنان من المواد الغذائية المخزنة بهدف الاحتكار

وتمكنت حملة من مديرية التموين في المنوفية، ومجلس مدينة منوف، من ضبط 11 طنا من المواد الغذائية داخل 3 مخازن في مركز منوف، حاول التجار إخفاءها بهدف احتكارها لزيادة سعرها في السوق، حيث تم ضبط المواد الغذائية وإخطار محافظ المنوفية بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات وأصحاب المخازن.