البنتاجون: نستعد لإمداد أوكرانيا بمنظومتي دفاع إس 300 وإس 400

كشف مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن سلوفاكيا تسلمت دفعة من منظومة باتريوت تمهيدًا لنقل إس 300 إلى أوكرانيا، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» فى نبأ عاجل.

وأضاف المسؤول بالبنتاجون: «نجري محادثات مع تركيا لإرسال منظومة إس 400 إلى أوكرانيا»، منوهًا بأن المحادثات مع أنقرة عن إس 400، مقابل عودتها لبرنامج إف-35.

أوكرانيا: نتوقع وصول تعزيزات روسية استعدادًا لمهاجمة كييف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تتوقع وصول تعزيزات روسية استعدادًا لمهاجمة العاصمة كييف.

فى المقابل قالت وزارة الخارجية الصينية: نرفض أي ضغط خارجي أو اتهامات للصين بشأن موقفها من حرب أوكرانيا، مضيفة أن بكين تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، بشأن الحرب الأوكرانية.