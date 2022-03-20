وصول خالد الحجر والمنتجة ماريان خوري لجنازة زكي فطين عبدالوهاب

وصل منذ قليل لمسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كل من المخرج خالد الحجر والمنتجة ماريان خوري، كما حضر وغادر بعد تأخير موعد الجنازة المنتج أحمد فوزي صالح.

وتحرك منذ قليل جثمان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، من مستشفى الأمل بالمهندسين، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، كما حرص الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الوجود في المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن بشكلٍ سريع.

تأخر الإجراءات

وكان من المُقرر خروج جثمان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر، إلا أنّ تأخر الإجراءات تسبب في إرجاء الموعد، لحين انتهاء صلاة المغرب.

نعي من الفنانين

وكان عدد كبير من الفنانين قد حرص على نعي الفنان زكي فطين عبد الوهاب، لعل أبرزهم الفنانة سماح أنور، والتي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «ماتقابلناش وماشتغلناش ولا اتقابلنا حتى صدفة.. بس كنت بحب شغله وهدوئه ونظرته للفن في كل إنترفيوهاته وأعماله قوي.. سليل العمالقة وابن العظيمين ليلى مراد والمخرج الكبير فطين عبد الوهاب.. سليل العمالقة منير مراد الفلتة وعباس كامل العظيم.. الأستاذ العظيم زكي فطين عبد الوهاب.. وداعًا».

فيما قال المخرج محمد جمال العدل «ماندو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الأستاذ زكي فطين عبد الوهاب في ذمة الله.. اشتغلنا مع بعض السنة اللي فاتت وكان راجل محترم ومهذب وملتزم ولذيذ جدًا.. ومخرج هايل في فيلمه الوحيد رومانتيكا.. اللي مكملوش لخلافات مع المنتجة.. كنت بحفزه يرجع للإخراج.. كان نفسي أشوف له فيلم جديد.. سلام يا أستاذ زكي.. سلام يا حبيبي».