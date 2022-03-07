اليمن تدين انتهاكات الحوثيين للإمارات والسعودية في «الجامعة العربية»

قدمت اليمن اليوم، مشروع قرار في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الدورة 157 التي عقدت اليوم أكد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره ودعم الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي ، وتأييد موقف الحكومة المتمسك بخيار السلام والأعراب عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج من أجل استئناف العملية السياسية.

إدانة كافة الانتهاكات التي تواصل المليشيا الحوثي ارتكبها.

وأيدت اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية «سبأ» المبادرة السعودية للسلام في اليمن، والتحذير من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي، ودعوة المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأسباب الحقيقية لتفاقم الوضع الإنساني، ودعوتهم إلى المساعدة العاجلة في حل مأساة النازحين اليمنيين ووقف استهداف جماعة الحوثي لمخيماتهم، وإدانة كافة الانتهاكات التي تواصل المليشيا الحوثي ارتكبها.

نرحب بوصف مجلس الأمن ميليشيات الحوثي بـ «الجماعة الإرهابية»

كما أدانت اليمن، هجمات المليشيا للاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة، والترحيب بصدور قرار مجلس الامن الذي وصف المليشيا الحوثية «بالجماعة الإرهابية»، وإدانة استمرار رفض مليشيات الحوثيين الانقلابية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط «صافر»، كما شارك مندوب اليمن الدائم لدى ‎جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، في الاجتماع اليوم.

خسائر متتالية لميليشيات الحوثي

خسائر متتالية وفادحة تتلقاها ميليشيات الحوثي على يد قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة الجنوبية وتحت ضربات التحالف العربي، كما أن التحالف أعلن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات وتدمير آلياتهم العسكرية بمحافظة حجة. التحالف نفذ 31 عملية استهداف ضد مواقع الميليشيات في حجة، وأسفرت العمليات عن تدمير 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية فادحة في صفوف الحوثيين.

انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين

وحسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب» يتزامن ذلك مع استمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين التي لم تكتف باتخاذ المدنيين دروعا بشرية تلغيم الجسور وقطع الطرق وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، بل استهدفت الميليشيات مستشفى في محافظة البيضاء بقصف صاروخي أثناء اكتظاظه بالمرضى، ليستمر إرهاب ميليشيات الحوثي.