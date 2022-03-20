الحالة الصحية لغادة عادل.. استأنفت تصوير مسلسل «أحلام سعيدة»

الحالة الصحية لغادة عادل تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعد ظهور أبنائها خلال برنامج «Et بالعربي»، للحديث عن تطورات حالتها الصحية، بعد الوعكة الصحية التي أصابتها مؤخرا واضطرت لتوقف تصوير مشاهدها في مسلسل «أحلام سعيدة» لحين تماثلها للشفاء، والعودة مرة أخرى لاستئناف نشاطها الفني.

الحالة الصحية لغادة عادل

وكشف ابنها عبدالله الهواري تطورات الحالة الصحية لغادة عادل خلال البرنامج قائلا: «كانت زي الفل، كنا مسافرين ومكنش فيها أي حاجة اكتشفنا هنا جالها تسمم في حاجة وتعبت جامد ومكنتش قادرة تنزل خالص وفي البداية بدأ تعبها بسيط جدا ثم بدأت تتعب أكتر وذهبنا إلى المستشفى واكتشفنا إصابتها بالتسمم والحمد لله تم الإسعافات اللازمة، وحالتها الصحية حاليا جيدة واستأنفت شغلها حاليا عادي».

وأضاف ابنها الثاني حمزة الهواري: «ما حدث أننا كنا في لندن وتمت إجراءات الفحوصات اللازمة وهي الحمد لله كويسة متقلقوش».

أزمة غادة عادل الصحية

وفي أول مارس الحالي تعرضت غادة عادل لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى، حيث أعلن ابنها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أن والدته غادة عادل تعرضت لوعكة صحية دخلت المستشفى، مطالبا من الجمهور الدعاء لها، لتطمئن غادة بعد ساعات قليلة جمهورها من خلال تصريح سابق لـ«الوطن» أنها أصبحت تتمتع بصحة جيدة.

مسلسل «أحلام سعيدة»

وتشارك غادة عادل خلال السباق الرمضاني المقبل 2022، من خلال مسلسل «أحلام سعيدة» والذي يجمعها بالفنانة يسرا.

مسلسل أحلام سعيدة، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف ومن المقرر عرضه على شاشة قنوات «ON».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدات تجاوزن منتصف العمر يجمعهن القدر سويا وتصادفهن العديد من مشكلات الحياة واللاتي يحاولن التغلب عليها بشكل كوميدي.