ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022.. غادة عادل وبدر بانون أبرزهم

تصدر البحث عن ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022 التريند ومحركات البحث على «جوجل» وذلك قبل الإفصاح عن اسم البرنامج أو تفاصيله من خلال المحطة المنتجة والمقرر عرضه في شهر رمضان الكريم، للفنان رامز جلال الذي يحرص على استضافة مجموعة كبيرة من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة في كل موسم، ويركز في هذا الموسم على الفنانين الذين أثاروا الجدل وتصدروا التريند طوال العام.

ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022

ويستضيف رامز جلال في هذا الموسم الفنانة غادة عادل، وبدر بانون وعمرو السولية ثناي نادي الأهلي، ومحمد أنور، وسينتيا خليفة، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والنقاد الرياضيين الذين تصدروا التريند طوال العام بأحداث مختلفة وسينضمون إلى قائمة ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022.

تفاصيل برنامج رامز جلال

ما زال رامز جلال يصور برنامجه في السعودية، وسيتم الإفصاح عن اسمه وعن البرومو الخاص بالبرنامج خلال أسبوع من الآن في مؤتمر صحفي للشبكة الناقلة للبرنامج تعلن به عن البرنامج وعن خطتها في السباق الرمضاني حيث ينتظر الجميع ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022.

تجربة رامز جلال

وكان رامز جلال افتتح قبل حوالي 3 أسابيع «تجربة رامز» في موسم الرياض والتي تضم عددا من الخدع والمقالب التي يصنعها رامز جلال في برنامجه السنوي الذي اعتاد عليه المشاهدون.

ووعد رامز جلال أثناء تجربته أن يشاهد الجمهورهذا العام، مقلبا جديدا ومختلفا عن السنوات الماضية، وأن يضم المقلب العديد من الفنانين والشخصيات التي يحبها الجمهور سواء في مصر أو السعودية أو الوطن العربي بأجمعه.

ويتمنى رامز جلال أن يقبل محمد عبده دعوته للمقلب، كما قال أثناء تكريمه الأخير بالسعودية والذي حضر به فنان العرب محمد عبده.

ومن المقرر أن يعود رامز جلال إلى مصر بعد تصوير برنامجه، وذلك لتصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم «نصي الحلو»، ويشارك في تأليف الفيلم لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.