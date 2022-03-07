غادة عادل عن تدهور حالتها الصحية: «حرقان بالمثانة وتسمم في الدم»

طمأنت الفنانة غادة عادل، جمهورها على حالتها الصحية، بعدما تعرضت لوعكة منذ أيام قليلة، موضحةً: «رجعت لي روحي من تاني، ودايما بقول لأولادي محبش إن أخبارنا الخاصة تكون على السوشيال ميديا».

عيالي نفسيتهم اتدمرت

وأضافت «عادل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة MBC مصر: «أول امبارح واليوم اللي قبله كنت في أوحش وقت، ومش حاسة بالدنيا خالص، وبترعش والحرارة مش بتنزل، والعيال عندي اتدمروا، وجالهم إحساس إن الناس اللي بتحبني لو عرفت وطلبوا إن الناس تدعيلي ممكن ربنا يستجيب، والحمد لله أنا أول مرة مزعلش منهم إنهم نشروا حاجة خاصة على السوشيال ميديا».

مبقاش عندي عروق ولا دم

وتابعت: «دعاء الناس هو اللي خففني تاني يوم، والتحليل طلع إن درجة السُمية نزلت والحرارة نزلت امبارح بالليل، والدكتور قالي هسمح لك تروحي لأنك المفروض عاقلة، ولو حصل حاجة ارجعي تاني، كنت باخد المضاد الحيوي في الوريد فعروقي اتدمرت .. مبقاش عندي عروق ولا دم».

وحول سر تدهور حالتها الصحية، قالت: «لما كنت في مصر جالي حرقان وانسداد في المثانة، ومهتمتش لأني كنت شغالة، ومع المجهود الكتير السم طلع على الكلى وبعدها طلع على الدم».

وحرص المقربون من الفنانة غادل عادل، على التكتم بشأن تفاصيل الحالة الصحية لها، وذلك بعدما نشر ابنها صورة لها وهي في المستشفى عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «ادعوا لماما تقوم بالسلامة» دون ذكر أي تفاصيل عن حالتها الصحية.