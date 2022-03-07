غادة عادل: مجدي الهواري قلب الدنيا عليا بعد أزمتي الصحية

كشفت الفنانة غادة عادل عن تواصل طليقها المخرج مجدي الهواري معها بعد تعرضها لأزمة صحية، قائلة: «مجدي قلب الدنيا، واكتشفت ناس كتيرة بتحبني وأنا مكنتش أعرف، الحمد لله بقيت كويسة، والحمد لله عرفت إني غالية عند ناس كتير».

هرجع مصر لتصوير مسلسلي

وأضافت غادة عادل ، خلال اتصال هاتفي من لندن ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنها ستعود مصر لاستكمال تصوير مسلسلها، «أنا كنت راجعة بكرة بس الدكتور قالي لازم نعمل تحليل دم أخير للاطمئنان على صحتي».

الصحة أهم حاجة في الدنيا

وتابعت الفنانة غادة عادل ساخرة: «أول مرة معملش شوبينج في حياتي في لندن، قضيت الـ 5 أيام في المستشفى، يمكن ربنا كان عاوز يوريلي إن الصحة أهم حاجة في الدنيا».

تفاصيل إصابة غادة عادل

وكان ابن غادة عادل، أعلن منذ ساعات قليلة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أن والدته دخلت المستشفى وطلب من الجمهور الدعاء لها أن تقوم بالسلامة.

وجاء الدعاء للفنانة غادة عادل، «اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفِ كل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير».

على جانب آخر، بدأ عرض مسلسل «منورة بأهلها»، عبر منصة شاهد «vip»، والذي تشارك في بطولته غادة عادل إلى جانب عدد من النجوم.