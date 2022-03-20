التموين: 500 مخزن لتزويد المنافذ الاستهلاكية بالسلع في الصعيد والدلتا

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة أقامت أكثر من 500 مخزن في الصعيد والوجه البحري، لتزويد المنافذ بالسلع التموينية، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز والزيت والسكر، موضحًا أن الدولة أوقفت تصدير الفول إلى الخارج، مشيرًا إلى أن السلع متوافرة في مصر رغم جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

تخفيض سعر السلع

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن وجود منافذ متعددة وسيارات متحركة ساعد في تخفيض سعر السلع، لافتًا إلى أن الأسعار مخفضة ولا يوجد سقف مفتوح للشراء، مطالبًا المواطنين بعدم الشراء بغير حاجتهم، مؤكدًا أن الدولة لديها إدارة كاملة بالبيانات وتحركت بكامل مؤسساتها لإعادة الوضع ليكون أفضل، وتوفير السلع بسعر يقدر المواطن على دفعه.

استمرار الرقابة على الأسعار

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أن الرقابة مستمرة لمعرفة أسعار البيع والتسعيرة التي أطلقتها الدولة وتم حبس 60 تاجرا بسبب البيع بغير السعر الذي حددته الدولة، مبينا أن المخزون الاستراتيجي من القمح 4 أشهر، وتبدأ الدولة في تلقي القمح من الفلاحين بداية أبريل المقبل، مبينًا أن كل فدان يجب أن يورد 12 أردبًا ويوجد مسح شامل لكل الفلاحين الزارعين للقمح؛ للعمل على توريد السلع للدولة، لأن مصر تستهدف جمع 6 أطنان خاصة بعد رفع الأسعار الخاصة بأردب القمح.