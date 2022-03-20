بيع العيش الشامي بالكيلو.. قرار مرتقب من «التموين» لضبط الأسعار

توقعت مصادر، صدور قرار من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن بيع «العيش الشامي» الذي يُستخدم في عمل سندوتشات الفول والطعمية في المطاعم، بالكيلو، مشيرة إلى أنّ العديد من المخابز بدأت قبل عام، بيع الخبز الشامي بالكيلو وتحقيق هامش ربح مرضٍ لها.

قررار مرتقب ببيع العيش الشامي بالكيلو

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ قرار بيع العيش بالكيلو، لا يتعلق بالخبز الحر، بسبب صعوبة بيعه بالكيلو، موضحة أنّ هناك سهولة ومرونة في بيع العيش الشامي بالكيلو، على اعتبار أنّه قرار مطبّق بالفعل ومعمول به لدى العديد من المخابز السياحية، فضلا عن أنّ القرار سيجعل عملية بيعه بالكيلو معممة لدى جميع المخابز السياحية.

وأكدت المصادر، أنّ القرار سيقنن وزن رغيف العيش الشامي، موضحة أنّ الوزن سيكون موحدا، وسعر الكيلو جرام منه يحدده وزير التموين، وبالتالي ستتمكن الوزارة من ضبط موجة الارتفاع في سعر الرغيف التي حدثت مؤخرا.

لجنة وزارية لوضع سعر رغيف الخبز الحر

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك لجنة مشكلة من قبل الدكتور علي المصيلحي، بعضوية العديد من الجهات المعنية بصناعة رغيف الخبز، إذ من المرتقب أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها اليوم الأحد أو غدا الإثنين، لإعلان قرار سعر رغيف الخبز الحر، والمرتقب الإعلان عنه خلال 48 ساعة طبقا لما أكده وزير التموين.

يأتي ذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بوضع تسعيرة لرغيف الخبز الحر غير المدعوم، بسبب ارتفاع ثمنه في المخابز السياحية، حيث وصل سعر الرغيف الواحد لجنيهين في بعض المخابز، حتى قرر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير التموين، وضع تسعيرة لرغيف الخبز.