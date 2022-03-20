«الغرف التجارية» تطالب المستوردين بالوقوف مع الدولة لتجاوز أزمة الأسعار العالمية

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الشعبة رصدت ارتفاعًا يقدر بـ40% لأسعار السلع الغذائية المعروضة في الأسواق مقارنة بالعام الماضي، كما رصدت الشعبة انخفاضا ضئيلا في أسعار بعض السلع بعد الزيادات التي حدثت مؤخرا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

مصر نجحت في تخطي أزمة كورونا

وأكد المنوفي، أنّ مصر تخطت أزمة كورونا التي كان يقال إنّها الأعنف، ومن المتوقع أن نمر من هذه الأزمة أيضًا، مشيرًا إلى أنّه رغم ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية بسبب الظروف العالمية، لكنها متوفرة في الأسواق، ولا داعٍ للتكالب والذعر والشراء بشكل كبير خوفًا من نقصانها.

وطالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، المنتجين والمستوردين وكبار التجار، بالوقوف إلى جانب بلدهم من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وارتباطها بالجانب الأخلاقي، وتضافر الجهود للعبور من هذه الأزمة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل الإمداد والتوريد.

الدعم على بطاقة التموين

ولفت إلى أنّ الدولة من جهتها تعمل بكل جهدها للحد من أي تأثير على المواطن المصري، وعلى سبيل المثال، الدعم على بطاقة التموين، وهو مبلغ مالي تصرف الدولة مواد غذائية للمواطن بهذه القيمة بسعر السوق، وتحمّلت الدولة زيادة الأسعار في السلع التموينية، ولم ترفع أي سلعة من زيت أو سكر أو دقيق ويتم صرف السلع بنفس الأسعار.

وكذلك طالب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بتوحيد عبوة الزيت التمويني التي تصرف على بطاقات التموين، ما يؤدي للعدالة في توزيع السلع للمواطن، وكذلك والمشاركة في معرض أهلا رمضان الأسبوع والإكثار من العروض والتخفيضات الخاصة بالشهر الفضيل، كما طالب المنوفي بإرجاء وتأجيل تطبيق القرار 45 لسنة 2022 لمدة 6 أشهر، والخاص بالحصول على فواتير بالأسعار والمنتجات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، على التجار والمحلات الغذائية والسوبر ماركت لحين تصريف والانتهاء من مبيعات السلع غير المسجلة في هيئة سلامة الغذاء.