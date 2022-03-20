وزير التموين: «سعر الخبز هيرجع لما قبل أزمة أوكرانيا بعد 48 ساعة»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن سعر الخبز السياحي سيعود لأسعاره التي كان يباع بها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، «بوعد الناس هرجع سعر الرغيف السياحي لما قبل الحرب الأوكرانية بعد 48 ساعة، لأنه سيتم عرض القمح والدقيق بالسعر الذي كان موجودا».

أسعار الخبز الحر

وأضاف «المصيلحي»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «سندخل كأحد الممولين مع المطاحن لتحجيم ارتفاع أسعار الخبز الحر، وكل ما نقوم به يتم بشكل قانوني، طبقا لقانون حماية المستهلك الذي يقول إنه في أوقات معينة عندما يكون هناك أزمة معينة في موضع معين يستطيع وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء تسعير سلعة معينة لمدة معينة».

وتابع: «كل المخابز شغالة بالقمح القديم اللي تم استيراده قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مفيش حبة قمح دخلت مصر بالأسعار الجديدة، ولكن تجار الدقيق قرروا يرفعوا أسعار مخزون القمح لديهم بالأسعار العالمية الجديدة».

ضبط إيقاع إنتاج الخبز

وأشار إلى أنه من المهم الحفاظ على إنتاجية المزارعين من القمح مع الدولة حتى يمكن ضبط إيقاع إنتاج الخبز سواء المدعم أو غير المدعم في المرحلة القادمة، مؤكدا على أنه لاستقرار البلد ولاستقرار الوضع الغذائي في مصر ولاستقرار القمح كان لابد من تغيير طريقة تسويق القمح ليكون هناك حد أدنى 12 أردب.

2 مليون جنيه غرامة

ولفت أن الدولة وضعت ميزانية بنحو 36 مليار جنيه لشراء القمح المحلي خلال الموسم المقبل، كما أنه جرى إضافة حافز لشراء الأردب بنحو 65 جنيها للأردب ليسجل 885 بدلا من 820 جنيها للأردب أي 6 آلاف جنيه زيادة في الطن.

وشدد على أن المخابز ملزمة بوضع سعر رغيف الخبر الحر على المخبز، لافتا أن قرار تسعير الخبز الحر سيكون ملزم للمخابز ومن يخالف سيغرم بـ2 مليون جنيه، «من لا يلتزم بالسعر المقترح أو وزن الخبز السياحي ستوقع عليه الغرامة.. العيش الأبيض الشامي سيباع بالكيلو، أما العيش الفينو سيكون بالعدد مع الالتزام بالوزن».