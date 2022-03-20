مي حلمي تنفذ وعدها لـ«الوطن» وتنشر صورة رفقة خطيبها في اليخت

حرصت الإعلامية مي حلمي، على تنفيذ وعدها لـ«الوطن»، بنشر أول صورة لها في اليخت، بصحبة خطبيها، وذلك ليتأكد الجمهور بأنها في علاقة رسمية.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لخطيب مي حلمي الجديد، بعدما أثارت الجدل مؤخرًا، عندما ردت على أحد أسئلة المتابعين قائلة: «زعلانة عشان خطيبي بقاله فترة مفسحنيش في اليخت، عشان بيقولي الجو ساقعة».

وظهرت مي حلمي منذ دقائق، عبر خاصية الاستوري على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة رفقة خطيبها، دون الكشف عن وجهه قائلة: «وأخيرا الجو بقا حلو، وفسحني في اليخت».

وكشفت مي حلمي خلال لقائها بـ«الوطن»، أن خطبيها الجديد ليس مصري الجنسية، وأنه رجل أعمال، ولا يحب الظهور الإعلامي والأضواء، وأنها منتظرة موافقته على الظهور معها أمام الكاميرات، حتى تعلن عنه، موضحة «أنا مش عايزة أزعله لأني فعلا بحبه».

وعادت مي حلمي إلى برنامجها «الحكم» المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم، وذلك بعد قضاء إجازتها السنوية.

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وكانت مي حلمي، أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهورها في حفل توزيع جوائز، إذ ظهر محمد رشاد على ريد كاربت واحدة، مع طليقته مي حلمي، في أول ظهور بعد انفصالهما مؤخرًا.

وروت مي حلمي، تجربتها مع الطلاق، حيث قالت في وقت سابق، إن «الطلاق تجربة صعبة علي أي ست، وميعرفوش، أنا اتطلقت ليه، تجربة الخيانة صعبة وتجربة الغدر من أقرب حد بتقدر تتخلي في ثانية وتبيع وتنسي دي حاجة تالتة بقي، علي ما أعتقد كنت محتاجة أحكي الكلام ده عشان أحس أني خلاص صافية».