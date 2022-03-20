مي حلمي تكشف هوية خطيبها الجديد.. «رجل أعمال وليس مصريا»

كشفت الإعلامية مي حلمي، عن هوية خطيبها الجديد، بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد منذ عام، دون البوح بأي تفاصيل عن موعد الزفاف.

وقالت مي حلمي خلال لقائها بـ«الوطن»، إنه ليس مصري الجنسية، وأنه رجل أعمال، ولا يحب الظهور الإعلامي والأضواء، وأنها منتظرة موافقته على الظهور معها أمام الكاميرات، حتى تلعن عنه، موضحة «أنا مش عايزة أزعله لأني فعلا بحبه».

مي حلمي تشكر الظروف لمعرفة خطبيها الجديد

وأضافت مي حلمي، أنها تشكر الظروف لمقابلتها به، لأنه عوضها عن ظروف كثيرة، وأنه شخص جميل، ويحب الخير لكل الناس قائلة: «هو شخص جميل من جوا ومن برا، وهو فعلا وقف جمبي وساعدني كتير في عز مانا كنت بفكر أعتزال».

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مي حلمي تعلن عن خطوبتها

وكانت أعلنت الإعلامية مي حلمي عن خطوبتها من أحد الأشخاص دون الكشف عن هويته، منذ أيام قليلة ماضية، وذلك من خلال نشرها عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» ردا على متابع لها قائلة: «بفرح جدا لما خطيبي بيفسحني في المركب بس بقاله فترة معملش كدا عشان يقولي الجو ساقعة».

مي حلمي تكشف سر غيابها عن برنامج «الحكم»

وعن غيابها الفترة الأخيرة عن برنامج «الحكم»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، قالت مي حلمي إنها كانت في إجازة سنوية لمدة شهر، واليوم هو عودتها مرة أخرى للبرنامج، نافية تماما إيقافها عن البرنامج أو تركها له.