مي حلمي عن خطيبة محمد رشاد: «لو في حلاوتي يبقى شابوه بجد».. فيديو

تحدثت الإعلامية مي حلمي، عن وجود شبه في الملامح بيها وبين خطيبة المطرب محمد رشاد، بعد تداول رواد السوشيال الميديا صورًا لهما، معلقين بأن الشبه بينهما كبير، وقالت «مي»، لـ«الوطن»: «يخلق من الشبه أربعين، ولو اللي شبهي بالحلاوة دي يبقى شابوه بجد».

وأشارت الإعلامية مي حلمي إلى تعرضها للانتقاد دائمًا، وقالت إنها ليست الوحيدة التي تتعرض للانتقاد، فالفنانة ياسمين صبري تعرضت للانتقاد بسبب صورتها أمام الكعبة، والفنانة هنا الزاهد تتعرض للانتقاد بسبب جمالها.

وتابعت مي حلمي:«بقيت أكبر دماغي عشان الناس لما بتشوفني في الشارع بتبقى عايزة تتصور معا، وبقيت أعذرهم عشان هما نفسهم يبقوا زيي بس مش عارفين لظروفهم سواء كانت البيئة اللي عايشين فيها أو أي ظرف».

مي حلمي: «الناس اللي بتنقد دي مش عارفة حاجة»

وأضافت مي حلمي: «الناس اللي بتنقد دي مش عارفة حاجة، وأول ما بيبقوا مكان الشخص اللي بينتقدوه بيقولوا لنفسهم ازاي كنت بتنقد؟ أنا غلطان، عشان كده بقيت أكبر دماغي وبقيت أركز في شغلي».

وتستعد مي حلمي لتصوير برامج جديدة، يعرض أحدها عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وآخر عبر قناة فضائية، في دولة الإمارت، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل البرامج احترامًا للجهات المنتجة المتعاقدة معاها.

وعادت مي حلمي، لتقديم برنامجها «الحكم»، عبر قناة «الحدث اليوم»، بعد قضاء إجازتها السنوية لمدة شهر، ويدور البرنامج في إطار رياضي، ويستضيف نجوم الرياضة والنقاد.