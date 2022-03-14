محمد رشاد «تريند» جوجل بعد ظهوره مع مي حلمي على ريد كاربت واحدة

تصدر الفنان محمد رشاد تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره للمرة الأولى على ريد كاربت واحدة مع طليقته مي حلمي وذلك في إحدى الفعاليات الفنية التي تم تنظيمها منذ يومين، في أول ظهور بعد انفصالهما مؤخرًا

ظهر الفنان محمد رشاد للمرة الأولى في إحدى الفعاليات الفنية مع خطيبته غادة فتحي في إعلان رسمي عن ارتباطهما وكشف خلال تواجده عن أن حفل الزفاف سيكون مع نهاية العام، ولم يكن هذا ما لفت الانتباه فحسب، وإنما ظهور طليقته مي حلمي جعل الأمر مثيرا للجدل.

محمد رشاد في لقاء لأول مرة مع طليقته مي حلمي بعد الانفصال

كانت المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي رشاد وحلمي في مكان واحد منذ انفصالهما من أكثر من عام، وهو ما جعلهما حديث الجميع في الوسط الفني وتابعتهم الكاميرات بشكل كبير لرصد تفاصيل اللقاء الأول بينهما.

ولم يتوقف الأمر عند الوسط الفني ولكن انتشرت فيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير خاصة بعد توجيه سؤال لحلمي عن تواجد طليقها في نفس المكان، وهو الأمر الذي جعلها تنفعل بشدة بسبب السؤال وتنسحب من أمام الكاميرا قبل إنهاء اللقاء معها.

آخر أعمال محمد رشاد

يذكر أن الفنان محمد رشاد كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «أنا مش شمتان» وهي من كلمات كوثر حجازي والحان محمد النادي وتوزيع طارق عبد الجابر.

أما مي حلمي فكانت قد أعلنت مؤخرا من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام» عن خطوبتها ولكنها لم تكشف عن هوية العريس.