مي حلمي.. حكاية مذيعة من المنع ووقف البرنامج إلى الظهور وإثارة الجدل

من آن لآخر تثير مي حلمي مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، الجدل بتصريحاتها، التي تجعلها على منصات «التريند» في وسائل التواصل الإجتماعي، وعيدا عن حياتها الشخصية التي قد تكون أحد أسباب شهرتها، لكن هناك محطات مرت بها زادت من هذه الشهرة، لا سيما قرار وقف برنامجها، ومنعها من الظهور قبل توفيق أوضاعها في نقابة الإعلاميين، ثم العودة مرة أخرى.

ويستعرض التقرير التالي، قصة المذيعة من المنع للظهور:

مي حلمي والزمالك

يعتبر البعض بداية التوهج الإعلامي الحقيقي للإعلامية مي حلمي، تعاملها مع الكابتن أحمد صالح، لاعب نادي الزمالك الأسبق، خلال استضافتها له في إحدى حلقات البرنامج شهر أغسطس من العام الماضي، الذي تقدمه عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، إذ وصلت الأزمة إلى مغادرة الضيف للاستديو على الهواء، ورفضه استكمال الحلقة بسبب ما اعتبره هجوما على ناديه، وعدم الحيادية في التناول.

وقف بث برنامج مي حلمي

واستبق مجلس إدارة قناة الحدث اليوم أي إجراء من قبل الجهات الإعلامية المختصة بعد موجة غضب زملكاوية، إذ أصدر قرارا بإيقاف برنامج الحكم، الذي تقدمه المذيعة مي حلمي، بسبب ما حدث خلال استضافتها الكابتن أحمد صالح في حلقة السبت الموافق 28 أغسطس 2021، كما قررت القناة إحالتها للتحقيق.

منع مي حلمي من الظهور

بعد وقف بث برنامج الحكم، أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا في 28 أغسطس، اليوم التالي لبث الحلقة التي أثارت الأزمة، بمنع ظهور مي حلمي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي، إذ اتهمتها النقابة بانتحال صفة إعلامي، وهي التهمة التي كانت موضوع بلاغ للنائب العام قدمه المحامي أحمد هاني.

عودة مي حلمي

وبعد نحو شهر أعلنت مي حلمي في 30 سبتمبر عن تقنين أوضاعها بنقابة الإعلاميين ونشرت صورة رفقة الدكتور طارق سعدة موجهة له الشكر على حسن الاستقبال، ثم أعلنت أيضا عودة برنامجها للبث مرة أخرى.