ما هي خدمة التحويلات اللحظية؟.. البنك المركزي يجيب

أتاح البنك المركزي المصري، تيسيرا على المواطنين، خدمة التحويلات اللحظية، التي من شأنها أن تحد من التعاملات بـ«الكاش»، وهي خدمة جديدة يشرف عليها «المركزي»، وتهدف إلى رفع مستوى الثقة بين المتعاملين مع البنوك محليا.

وأوضح كتيب دوري صادر عن البنك المركزي المصري، أنَّ خدمة التحويلات اللحظية تأتي في إطار توجيهاته نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع «لا نقدي»، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي، بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للمواطنين بصورة لحظية على مدار الساعة.

ويمكن للمواطنين، البدء في استخدام خدمة التحويلات اللحظية، عبر تحميل تطبيق «انستاباي ايجيبت» - Instapay Egypt، بعدها يستطيع المستخدم التحويل من أي حساب بنكي لآخر بمنتهى السهولة والسرعة معاً، وتظهر المعاملة المالية في لحظتها بالحساب المحول له.

مزايا خدمة التحويلات اللحظية من البنك المركزي المصري

وتتضمن خدمة التحويل اللحظي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري، العديد من المزايا الإضافية الأخرى، ويمكن استخدام التحويل عبر المحفظة الإلكترونية E-wallet، أو حتى من خلال كروت ميزة.

ومن بين المزايا العديدة الأخرى لـ خدمة التحويل اللحظي، إمكانية استخدامها على مدار الـ 24 ساعة في أي يوم بالأسبوع، حتى خلال الإجازات والعطل الرسمية للقطاع المصرفي، ولا يشترط سوى أن تتم المعاملة من خلال تطبيق Instapay Egypt، للطرفين الذين تتم المعاملة المالية بينهما.

تطبيقات ضرورية لاستخدام الخدمة الجديدة

ويشار إلى خضوع خدمة التحويلات اللحظية من البنك المركزي المصري للدراسة خلال الفترة الماضية، قبل إعلان الموافقة الرسمية على إطلاقها وإتاحتها للمواطنين، من خلال تحميل تطبيق Instapay Egypt.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قد أعلن عن اعتماده القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، خلال اجتماعه بنهاية أكتوبر الماضي، على أن يتم إتاحتها من خلال البنوك المحلية في موعد أقصاه 6 أشهر، مؤكدا أنَّ تفعيلها من خلال خدمات «الإنترنت البنكي» و«الموبايل البنكي» في موعد أقصاه 12 شهرا.