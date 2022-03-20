حكاية رانيا يوسف ومحمد مختار.. «عودة المياه لمجاريها بعد مشاكل سنين»

بعد سنوات طويلة ومريرة من الخلافات والمشكلات والقضايا، عادت المياه لمجاريها، بين رانيا يوسف ومحمد مختار، حسب ما صرح به المنتج والفنان محمد مختار في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، عن علاقته بالفنانة رانيا يوسف.

رانيا يوسف ومحمد مختار انجبا ابنتين

رانيا يوسف ومحمد مختار تزوجا منذ أكثر من 15 عاما، ونتج عن الزيجة ابنتين، وبعد فترة وقع الانفصال، وحدثت مشاكل عديدة بين الثنائي، وصلت إلى ساحات المحاكم، واتهمت رانيا فى ذلك الوقت محمد مختار، بعدم الصرف على اولاده وتركهم بدون مال.

محمد مختار بعد فترة طويلة، ظهر فى أحد البرامج التليفزيونية، وأكد أن الحياة عادت هادئة بينه وبين رانيا يوسف، مؤكدا على قرب العلاقة بينهما، وعودتها بهدوء منذ ما يقرب من عام ونصف، وذلك بعد أن تفهم كلا منهم الطرف الثاني.

رانيا يوسف ومحمد مختار عادت صداقتهما منذ عام ونصف

ونفى محمد مختار، كل الأخبار التي كانت تتنشر حول عدم صرفه مبالغ مالية على بناته، مؤكدا أنه كانت هناك حالة من العند بينه وبين رانيا يوسف، لكنه دوما ما كان يهتم ببناته.

وأشار مختار، إلى أن رانيا يوسف لا تختلف كثيرا فى طباعها عن زوجته الأولى الفنانة نادية الجندي، مشيرا إلى أن علاقته بنادية الجندي حتى الآن مستمرة، ودوما ما يتقابلان ويسافران سويا الى أي مكان فى العالم.

رانيا يوسف ومحمد مختار تزوجا بعد انفصاله عن نادية الجندي

محمد مختار كان تزوج الفنانة نادية الجندي في تسعينيات القرن الماضي، وقدم معها عدد كبير ووافر من الأعمال الدرامية الهامة، منها امراة فى تل أبيب واغتيال، ثم انفصل عنها مع بداية الألفية الثالثة، وتزوج من الفنانة رانيا يوسف، ثم انفصل عنها وتزوج سيدة من خارج الوسط الفني.