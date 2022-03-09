رانيا يوسف تمر بأزمات نفسية في «عالم تاني».. حرب بلا نهاية بسبب زوجها

تجسِّد الفنانة رانيا يوسف دور عازفة بيانو، تتعرض لأزمات النفسية تقلب حياتها رأسًا على عقب، في مسلسل «عالم تاني» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المنتظر 2022، حسب ما أفادت في تصريحات تليفزيونية خلال تصوير عدد من مشاهدها التي تجمعها بالفنان فراس سعيد.

فريق «عالم تاني»

مسلسل «عالم تاني»، بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فراس سعيد، فريال يوسف، مروة عبدالمنعم، حسام فارس، أيمن عزب، تميم عبده»، وهو من تأليف وائل يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

غموض وتشويق ومفاجآت

وقالت رانيا يوسف، خلال لقائها في برنامج «et بالعربي»، إن أحداث المسلسل تدور في إطار من الغموض والتشويق والمفاجآت، التي تفرض نفسها على الأحداث بخلاف الرومانسية التي تُغلف العمل برمته.

كانت تعزف البيانو منذ طفولتها

وأشارت إلى أنها تشارك في دراما رمضان بشخصية تدعى «نغم»، وهى عازفة بيانو، متابعة: «أنا بعزف بيانو زمان وكنت بتعلم وعندي دروس عزف وأنا طفلة، ولكن أنا مكملتش للأسف، وبالتالي عندي أساسيات اللعب على البيانو».

واستطردت بقولها: «(نغم) دي عازفة بيانو، ومجرد ست عادية، لكن بيحصل تحول في حياتها وتغيرات 180 درجة، وهذه الأزمات تجعلها ترى حقائق وأمورًا لم تكن تراها من قبل».

حرب بلا نهاية بسبب زوجها «فراس سعيد»

ويجسد الفنان فراس سعيد شخصية زوج نغم، ويكون له يد في الأزمات التي تمر بها، خصوصًا بعدما تتعرض لحادث صعب يجعلها تتعرف على كل من حولها بشكل أوضح، ومن ثمّ تكتشف أسرارًا لم تكن تعلمها، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها، وتجد نفسها في مأزق، لتخوض حربًا لا تعلم نهايتها.