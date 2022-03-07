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تأجيل دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف لـ10 مارس

كتب:

بسمة عبدالستار
02:02 م | الإثنين 07 مارس 2022
رانيا يوسف

رانيا يوسف

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، دعوى نزار الفارس الإعلامي العراقي، ضد الفنانة رانيا، في قضية سب وقذف الأخيرة للأول، وذلك إلى جلسة 10 مارس المقبل.

فحص حلقة رانيا يوسف «مع الفارس»

وقال المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي نزار الفارس، إنّ التأجيل جاء لفحص لفحص الهارد ديسك الأصلي، وبيان ما إذا كان يوجد تعديلات من عدمه على حوارها لبرنامج «مع الفارس».

أزمة رانيا يوسف ونزار الفارس

ورفع «عباس» بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، طالبها فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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بقلم بسمة عبدالستار