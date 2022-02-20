رانيا يوسف: أحب التجربة والمجازفة والدخول للمجهول

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عودتها للسينما بعد غياب عامين من خلال فيلم بعنوان «ملك»، من تأليف وإخراج أيمن الرفاعي وتدور أحداثه في إطار اجتماعي أنثوي حول حالة إنسانية شديدة بدأت تحدث في المجتمعات العربية حاليا، لافتة أنها تجسد من خلاله شخصية قريبة من سيدات كثيرات.

«الآنسة فرح» يطرح فكرة جريئة

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، وذلك خلال حوار مع «العربية. نت»، أنها تخوفت في البداية من المشاركة في مسلسل «الآنسة فرح»، خاصة أنه يطرح فكرة جريئة تنطلق منها الأحداث، مشيرة إلى أنه بعد عدة حلقات لمست تفاعلا إيجابيا من الجمهور، خاصة أن الفكرة افتراضية وغير واقعية.

لا أهاب أي جديد وأتحدى الصعاب

وأوضحت أنها شعرت بالسعادة للعمل مع مخرجين أو مؤلفين سواء لأول مرة أو جدد، «أنا أحب التجربة والمجازفة، ويمكن من خلال مخرج جديد أن يعيد اكتشاف مواهبي، وشخصيتي لا تهاب أي جديد، بل تتحدى الصعاب والدخول للمجهول».

دوري في «عالم تاني» مفاجأة

وعن تصوير مسلسلها «عالم تاني»، كشفت رانيا يوسف أن دورها فيه سيكون مفاجأة للجمهور، وتفاصيل الشخصية لم تقدمها من قبل، فالشخصية هي «نغم» عازفة البيانو التي تتعرض لحادث يغير من حياتها رأسا على عقب، لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس إليها سواء كان زوج او صديقة أو أخ، فهي اشبه بكائن صغير ضعيف يحارب وحوش كاسرة. فهل ستنجح في هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث وتحدده قدرتها على الاحتمال.

جريمة قتل في «شارع 9»

كما كشفت عن مسلسلها «شارع 9»، قائلة: «من وجهه نظري هو عمل قوي ومؤثر، فحلقات العمل تعتمد على التشويق والغموض من خلال جريمة قتل تشهدها الأحداث، فالعمل يناقش مجموعة من قصص الحب والفساد والقصص الاجتماعية التي تجري حول عدد من سكان أحد شوارع منطقة المعادي وهو شارع 9، ويعتمد العمل على التشويق والغموض وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة.