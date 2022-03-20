آخر ظهور للفنان زكي فطين عبد الوهاب.. أعلن عودة السرطان ووصوله للمخ

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة مع مرض السرطان، وكان آخر ظهور للفنان زكي فطين عبدالوهاب من خلال مداخله تليفونية في يونيو الماضي 2021 في برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، وأعلن وقتها عن اكتشاف إصابته بالسرطان للمرة الثانية.

آخر ظهور للفنان زكي فطين عبد الوهاب

وفي آخر ظهور للفنان زكي فطين عبد الوهاب، من خلال برنامج «حديث القاهرة»، أعلن عودة السرطان إليه مرة أخرى ووصوله للمخ.

وقال فطين: «وضعي الصحي الحمد لله، وبدأت الأمور بدوخة وصداع وعدم اتزان، وهذه المرة مراحل العلاج هتكون طويلة إلى حد ما، في البداية كان السرطان في الرئة والآن وصل للمخ، وتبدأ مراحل العلاج بجلسات تخطيط على المخ لتحديد مكان الورم تليها جلسات على المخ تصل إلى 15 جلسة، وبعدها بشهر يتم إجراء أشعة على المخ بالصبغة لمعرفة درجة الاستجابة للعلاج».

فطين عبدالوهاب يكشف مراحل مرضه

وأضاف فطين: «مراحل العلاج صعبة وطويلة هذه المرة ولكني سعيد بكل الناس اللي وقفت معي خاصة الدكتور أشرف زكي بدونه مكنتش عرفت أتصرف خاصة أن العلاج مكلف، والفترة الأخيرة ما ظهرتش غير في عملين فقط في رمضان 2021، وهما: «بين السما والأرض» و«كوفيد 25».

زكي فطين عبدالوهاب: السرطان بقى صاحبي

وتابع فطين: «السرطان أصبحت أتعامل معه وكأنه واحد صاحبي وبحاول أخد الأمور ببساطة، ولا أنكر أن بداية معرفتي برجوع المرض اتخضيت ولكني سلمت لقضاء الله، وللأسف هذه المرة لا يوجد تدخل جراحي لأن السرطان موجود في المخ في كذا منطقة».

واختتم فطين: «بدأت أشعر بعدم اتزان ولم أستطع طلوع السلم بسبب وجع ركبي، وبعد التحاليل والفحوصات اكتشفت المرض ولكن الحمد لله على قضاء الله».