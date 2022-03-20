وصول جثمان زكي فطين عبدالوهاب لمسجد السيدة نفيسة

وصل منذ قليل، جثمان الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إلى مسجد السيدة نفيسة، حيث تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب، ووصل مع الجثمان الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

ورحل الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عالمنا ظهر اليوم الأحد، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كان يُعاني من هذا المرض على مدار 3 أعوام تقريبًا، إلى أنّ لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالمهندسين.

بين السما والأرض.. آخر أعمال زكي فطين عبدالوهاب

وكانت آخر أعمال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، مسلسل السما والأرض، الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، والعمل عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، والسيناريو والحوار لإسلام حافظ، والإخراج لماندو العدل، وبطولة هاني سلامة ومحمد ثروت ونجلاء بدر وسوسن بدر وآخرين.

صلاح عبدالله عن زكي فطين عبدالوهاب: مات الطيب المهُذَب

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنان زكي فطين عبدالوهاب، وأبرزهم الفنان صلاح عبدالله، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «مات الطيب المهُذَب المُثقَف الرائع ابن الرائعين ليلى مراد وفطين عبدالوهاب، في السنوات الأخيرة عانى كثيرا من المرض الخبيث وقاومه بالصبر والرضا فلندعُ له المولى أن يجعل معاناته في ميزان حسناته ويرزقه جنته بعفوه وكرمه ورحمته».

كما كتب الناقد طارق الشناوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «وداعًا زكي فطين عبدالوهاب، ظل يقاوم المرض حتى استسلم بعد طول معاناة كان صاحب بصمة كممثل وله طلة مميزة أيضًا، كان مشروعًا لمخرج كبير وقدم فيلمه الأول رومانتيكا وبرغم أنه حصد العديد من الجوائز إلا أنه مع الأسف لم يواصل المشوار واكتفى بالتمثيل».