رئيس التحرير

محمود مسلم

تصاريح الدفن تؤجل جنازة زكي فطين عبدالوهاب: تقام بعد صلاة المغرب

كتب:

أبانوب رجائي
03:59 م | الأحد 20 مارس 2022
زكي فطين عبدالوهاب

زكي فطين عبدالوهاب

قال منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، جرى تأجيلها، لتقام بعد صلاة المغرب، بمسجد السيدة نفيسة، بدلًا من الرابعة والنصف عصرًا، بسبب عدم تمكن الأسرة من استخراج تصاريح الدفن.

وغيب الموت، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، اليوم، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وتدهورت صحته الفترة الأخيرة، دخل بعدها العناية المركزة بأحد المستشفيات التابعة لنقابة المهن التمثلية.

اقرأ المزيد:

6 أشهر غامضة في حياة زكي فطين عبد الوهاب وسعاد حسني.. تحدى رغبة أمه بسببها

خروج زكي فطين عبد الوهاب من العناية المركزة بعد تحسن حالته

زكي فطين عبد الوهاب يهاجم فيلم قديم لعادل إمام: «مش عارف نجح إزاي»

«الورم نشط تاني».. زكي فطين عبد الوهاب يكشف عن تطورات حالته الصحية

سرقة وسرطان.. أزمات في حياة زكي فطين عبد الوهاب

زكي فطين عبد الوهاب يتعرض للسرقة: «قطعوا الكيس بموس»

أول تعليق من زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان للمرة الثانية

زوجته هربت أثناء حملها.. زكي فطين عبد الوهاب: «أنا أب لم أر ابني»
بقلم أبانوب رجائي