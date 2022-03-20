تصاريح الدفن تؤجل جنازة زكي فطين عبدالوهاب: تقام بعد صلاة المغرب

قال منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، جرى تأجيلها، لتقام بعد صلاة المغرب، بمسجد السيدة نفيسة، بدلًا من الرابعة والنصف عصرًا، بسبب عدم تمكن الأسرة من استخراج تصاريح الدفن.

وغيب الموت، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، اليوم، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، وتدهورت صحته الفترة الأخيرة، دخل بعدها العناية المركزة بأحد المستشفيات التابعة لنقابة المهن التمثلية.