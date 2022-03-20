سماح أنور ناعية زكي فطين عبدالوهاب: سليل العمالقة.. كنت بحب شغلك وهدوءك

وجّه عدد من نجوم الفن رسائل وداع للفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، الذي توفى اليوم، متأثرًا بتداعيات إصابته بسرطان المخ من الدرجة الرابعة، الذي أصيب به في عام 2021، وقبلها إصابته بسرطان الرئة عام 2019، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

سماح أنور: لم أقابل زكي فطين عبدالوهاب ولا حتى صدفة

نعته الفنانة سماح أنور، بقولها: «ماتقابلناش وماشتغلناش ولا اتقابلنا حتى صدفة، بس كنت بحب شغله وهدوءه ونظرته للفن، في كل انترفيوهاته وأعماله قوي، سليل العمالقة وابن العظيمان ليلى مراد والمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، سليل العمالقة منير مراد الفلتة، وعباس كامل العظيم، وداعًا الأستاذ العظيم زكي فطين عبدالوهاب.

وكتب المخرج خالد الحجر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي قائلًا: مع السلامة يازكي ياحبيبي، يا أطيب خلق الله، هتوحشنا كلنا، في الجنة إن شاء الله.

وكتب المنتج محمد العدل، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: وداعًا زكي فطين عبدالوهاب، قاومت قدر المستطاع، وأخيرًا لكل أجل كتاب، البقاء لله والبقية في حياة كل من أحبك.

يسرى نصر الله ينعيه: كان صديقًا رائعًا

ونعى المخرج يسري نصرالله، وفاة زكي فطين عبدالوهاب، بقوله: فقدنا اليوم فنانًا رائعًا وإنسانًا جميلًا، كان صديقًا عزيزًا، الله يرحمك يا زكي.

أمير رمسيس: هتوحشنا يا زيكا

كتب المخرج أمير رمسيس قائلًا: في السنة اللي دخلت فيها المعهد شوفت فيلم رومانتيكا وكنت أعرف «زكي» ممثلًا من «إسكندرية كمان وكمان ومرسيدس»، رومانتيكا كان شباك على سينما نفسي أعمل شبهها وشباك على عالم وسط البلد اللي كنت بدأت أدخله قبلها بفترة قصيرة.

وتابع: فيلم ساحر بكل معاني الكلمة أظن فيلمي القصير وسط البلد كان فيه كتير من روح تأثري برومانتيكا، عرفته في مرحلة بروفات «سكوت ح نصور» والتصوير وبقى من الأصدقاء المقربين جدًا، أيام كتير عشتها في بيته واحنا بنكتب فيلم من جوايا عارف إن زكي مش حيعمله لكن حابب التجربة و مصمم أخوضها لأخرها مع واحد من أكثر المخرجين إبداعًا اللي عرفتهم، حتوحشني يا زيكا.

فيلم رومانتيكا أول أعماله في الإخراج

فيلم رومانتيكا، قام زكي فطين عبدالوهاب بتأليفه وإخراجه عام 1996، بطولة ممدوح عبدالعليم، لوسي، علاء ولي الدين، أشرف عبدالباقي، شريف منير.