«شعبة الدواجن»: انخفاض متوقع لأسعار الفراخ والبيض خلال رمضان

توقع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، انخفاض أسعار البيض والدواجن خلال الفترة المقبلة، فذكر أن أسعار البيض انخفضت بالفعل 5 جنيهات، وأصبحت 53 جنيهًا بدلًا من 58 جنيهًا، وتم طرحها بكميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، فضلًا عن العمل على زيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن أسعار الدواجن الآن تتراوح ما بين 31 لـ33 جنيهًا، وأقصى ارتفاع للمستهلك 38 جنيهًا.

أسعار البيض والدواجن من المتوقع انخفاضها خلال شهر رمضان

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن أسعار البيض والدواجن من المتوقع انخفاضها خلال شهر رمضان، إذ تم طرح دواجن بكميات كبيرة في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، ومن المتوقع انخفاضها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن أن الدولة وفرت الدواجن بأسعار 48 جنيها للفرخة في المنافذ، وهو سعر مناسب، منتقدًا في الوقت نفسه استمرار ارتفاع أسعار العلف بشكل غير مبرر.

حديث الرئيس مع المواطنين يطمئنهم

وأشار رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إلى أن سعر الكتكوت ارتفع من 9 جنيهات لـ15 جنيهًا، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يحث المواطنين على ضرورة العمل على اتزان الأسعار، فحديث الرئيس مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم، يُعد طمأنه لقلوبهم، وهذا لم يحدث كثيرًا في مصر، وعلينا جميعًا الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي حتى يصير الشعب المصري متماسك قلبا وقالبا، مطالبًا في الوقت ذاته بوجود بورصة للدواجن من أجل ضبط الأسعار.