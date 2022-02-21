أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21-2-2022 في مصر

تبحث الكثير من السيدات عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، خاصة بعد أن شهدت بداية الأسبوع الحالي ارتفاعا طفيفا في الأسعار، لكنها استقرت في بداية اليوم، ليسجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيهًا، والفراخ المجمدة 42 جنيهًا، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وأسعار الأعلاف.

وللمهتمين بالبحث عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، يقدم لكم موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة الدقي، والمحلات التجارية الكبرى، والتي جاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض في الأسواق

وقال الدكتور سيد عبدالعزيز، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، إنّ أسعار الدواجن استقرت اليوم، وكذلك سعر كرتونة البيض، إذ يباع طبق البيض الأبيض والأحمر اليوم بالمزرعة بين 50 إلى 60 جنيهًا؛ ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 حتى 65 جنيها، بينما البيض البلدي وصل لنحو 70 جنيها في المحال وتخطى 100 جنيه في سلاسل المحلات الكبرى.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

ووفق المعلن من شعبة الثروة الداجنة، تراوح سعر الفراخ البيضاء من المزرعة بين 33 - 34 جنيهًا، لتباع للمستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 35 إلى 36 جنيهًا، حسب المنطقة وتكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق، بعد ارتفاع شهدته في بداية الأسبوع الجاري بنحو 3 جنيهات، ووفق التجار، وكان الارتفاع بسبب زيادة مدخلات الإنتاج من تدفئة وارتفاع أسعار الأعلاف، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيها.

- ووصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيها.

- وسجل سعر كيلو جرام البانيه نحو 95 جنيها، وفي السوبر ماركت وصل لنحو 107 جنيهات.

- تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيها.

- ووصل سعر الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

- وصل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا للكيلو الواحد.

- ووصلت أسعار الدبابيس لنحو 45 جنيها.

- وسجل سعر الشيش طاووق نحو 95 جنيها، والمتبل لنحو 105 جنيهات

- وصل سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد لـ45 جنيهًا.

- ووصل سعر دبابيس رومي لنحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو لـ105 جنيهات.

- وصل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف لنحو 107 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.