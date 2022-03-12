بورصة الدواجن اليوم السبت 12-3-2022 في مصر

يبحث العديدون عن أسعار بورصة الدواجن، ويهتمون بالمشتقات المختلفة منها، خاصة بعد ارتفاع أسعار منتجات مختلفة في الأيام الماضية، لذا يهتم الجمهور بها خوفا من زيادات اللحوم البيضاء التي يحرصون على تناولها والاستفادة من عناصرها الغذائية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار بورصة الدواجن اليوم وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الغرف التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

تراوحت أسعار البط اليوم بين 55 و60 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الرومي اليوم بين 50 و65 جنيها للكيلو في السوق المحلية، وتراوحت أسعار الدجاج البلدي بين 42 و44 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وفي هذا الصدد تستعرض لكم بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات التجارية ومشتقاتها، فيما يلي:

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة ما بين 50 إلى 52 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيهًا، بينما يصل سعر كرتونة البيض البلدي لنحو 65 جنيهًا.

- وصل سعر دبابيس الرومي لنحو 53 جنيهًا.

- سجل سعر الشيش طاووق لنحو 95 جنيها.

- سجل سعر فيليه الرومي وزن كيلو 105 جنيهات.

- بلغ سعر أوراك الرومي الطازجة للكيلو الواحد 45 جنيهًا.

- تراوح سعر طبق الأوراك بين 39 إلى 42 جنيها.

- سجل سعر طبق الكبد والقوانص الطازجة لـ19 جنيهًا.

- وصل كيلو جرام من الدبابيس لنحو 45 جنيهًا.

- سجل سعر الأرانب مذبوح ومنظف وزن كيلو ونصف نحو 107 جنيهات.

- وصل سعر الكيلو من لحم البط لنحو 55 جنيهًا.

- سجل سعر البانيه نحو 95 جنيهًا.

- تراوح سعر الأجنحة بين 22 إلى 26 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من الدواجن البيضاء نحو 37 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة البيضاء المجمدة وزن كيلو لـ42 جنيهًا.