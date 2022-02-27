برنامج رامز جلال في رمضان 2022 يتصدر محركات البحث.. ظهور جديد بالرياض

تصدّر برنامج رامز جلال في رمضان 2022 محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضوره فعاليات تجربة رامز.

وتقوم تجربة لعبة رامز بالسعودية على أن يعيش الجمهور مقالبه التي أجراها في برامجه الرمضانية في السنوات السابقة، وبدأ يتلقى تساؤلات من جمهوره عن طبيعة برنامج المقالب الخاص به في موسم رمضان 2022.

رامز جلال: نفسي في مقلب مع محمد عبده

وفي مقابلة تليفزيونية رفض رامز جلال الإفصاح عن تفاصيل برنامج المقالب المنتظر، واكتفى بقوله: «عندنا مقلب صغير أتمنى يعجب الناس».

وعن الشخصية الفنية التي يرغب في خضوعها لإحدى مقالبه، أشار إلى أنَّه يتمنى عمل مقلب في فنان العرب محمد عبده «نفسي أعمل مقلب فيه أوي، بس أعمل إيه بقى؟ أنا حبيبك يا أبو نورا»، مشيرًا إلى أنَّه كان سعيد الحظ بسبب دعوات والدته «أمي كانت دائمًا تدعو لي ربنا يوقفلك ولاد الحلال، المشوار الطويل اللي مشيته ربنا عارف تعبت فيه قد إيه».

رامز جلال: أواجه الانتقادات بالصبر

وعن تكريمه في جائزة JOY AWARSD بالمملكة العربية السعودية، قال رامز جلال إنَّها من اللحظات التي فرقت معه كثيرًا من الناحية النفسية «التكريم وسام على صدري، انتقدوني كتير أوي، وعلى قد الانتقادات كنت صابر لأن ربنا شايل حاجة كويسة».

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في شهر رمضان منذ عام 2011 من خلال برنامج «رامز قلب الأسد»، ليتبعها بعدد من المقالب كل عام أبرزها: «رامز تعلب الصحراء، رامز عنخ آمون، رامز قرش البحر، رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر، رامز في الشلال، رامز مجنون رسمي، رامز عقله طار».