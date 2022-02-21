رامز جلال 2022.. السرية تحيط بمقلب رمضان والعطل يصيب «نصي الحلو»

رامز جلال 2022، أصبح الأكثر بحثا على محركات البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان الفنان صاحب برامج المقالب الأكثر إثارة في العقد الأخير، عن تحضير برنامجه الجديد، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ليبدأ الجمهور رحلة التفتيش عن تفاصيل المقلب الجديد.

رامز جلال 2022.. السرية شعار المقلب

مثلما جاءت كلمة البحث عن رامز جلال 2022، غامضة دون أي معلومات مرفقة، سيطرت السرية التامة على التفاصيل الخاصة بفكرة المقلب الجديد، وكواليس التصوير مع الضيوف، بعدما سافر إلى السعودية، من أجل التحضير للبرنامج، الذي اعتاد الجمهور مشاهدته كل عام على مائدة إفطار رمضان.

توقف تصوير فيلم «نصي الحلو»

بسبب تفرغه التام لبرنامج رمضان الجديد، توقف رامز جلال، عن تصوير فيلمه الجديد «نصي الحلو»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته لأول مرة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بجانب حمدي ميرغني، ومحمد ثروت، وتارا عماد، وويزو، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

تجربة جديدة في السعودية

رامز جلال 2022، يبدو أنه عام كل ما هو جديد، إذ بدأ أمس، تجربته الجديدة التي تستمر حتى يوم 25 فبراير الجاري، في بوليفارد رياض سيتي، وهي عبارة عن محاكاة المقالب، والمشاركة في مغامرة جديدة، ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

وتفاعل الجمهور السعودي مع التجربة، التي وضعت هيئة الترفيه شروط من أجل دخولها، حيث يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو استخدامها أو محاولة استخدامها، والتذاكر غير قابلة للإلغاء والاسترجاع أو التبديل، وبشراء هذه التذكرة، توافق على الامتثال لكل الأحكام والشروط وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.

شروط دخول الأطفال

بخصوص الأطفال، وضعت هيئة الترفيه، شرطا، يمنع دخول الأطفال ممن هم أقل من 10 سنوات، كما يمنع دخول الطعام والمشروبات، والالتزام بارتداء الكمامة في كل الأوقات، وينصح بعدم دخول كل من لديهم أمراض في القلب أو رهاب الأماكن المغلقة.