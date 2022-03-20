أمهات الشهداء بعد تكريمهن من الرئيس: مبسوطين من طبطبة ربنا والدولة علينا

قالت السيدة سميحة حسين أحمد، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية لشهيد من الشرطة، إنها تلقت اتصالات يفيد بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد الأم لتكريم أمهات الشهداء، مبينة أنها من محافظة الشرقية.

إطلاق اسمها نجلها على نجل أخيه لتخليد ذكراه

وأضافت «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأحد، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن نجلها الكبير أطلق اسم أخيه زين على نجله عقب استشهاده.

أم شهيد تروي قصتها

بدورها أكدت أمل محمد المغربي، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية لشهيد من القوات المسلحة، أن كرمات نجلها الشهيد محمد تحيط بها رغم وفاته في عام 2015، متابعة: «أنا مبسوطة من طبطبة ربنا عليا، وطبطبة الدولة عليا زي مكالمة تليفونية حلوة وحد يشوفلي رؤية حلوة وبكون فرحانة أوي وبتأكد من حب ربنا ليا، الجنة تمنها غالي ومش هنوصلها بالساهل».

جائزة أفضل أم بديلة

من جانبها السيدة صالحة مرعي حسين، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية البديلة على مستوى الجمهورية، إن شقيقتها توفت لذا عملت على تربية أولادها منذ أن كانوا في بداية الصفوف الابتدائية، مبينة أن زوج أختها توفى بعد عمر سنين لذا عملت علىتربية أولاد شقيقتها مع بينتها أية وهي من ذوي الهمم، متابعة: «دول ولاد عمر، الحمد لله قدرت أعوض شوية من فقدان الأم اللي حسوا بيه، وربنا يقدرني وأديهم كمان، أنا مش بعتبر نفسي أم بديلة».