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لبنى عسل: لاعبونا قدموا أداءً رائعا.. وخسارة كأس الأمم لن تكون النهاية

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شريف سليمان
07:45 م | الإثنين 07 فبراير 2022
الإعلامية لبنى عسل

الإعلامية لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن المنتخب الوطني قدّم أداء قتاليا، وبذل اللاعبون مجهودا خرافيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية رغم الهزيمة في المباراة النهائية، موضحةً أن اللاعبين واجهوا صعوبات كبيرة وتحديات كثيرة وأجواءً لم تكن في صالحهم، ورغم ذلك استطاع اللاعبون لملة أنفسهم وفاجأنا كارلوس كيروش بأشياء إيجابية.

وأضافت عسل، خلال تقديم حلقة اليوم الاثنين، من برنامج الحياة اليوم، الذي يعرض على قناة الحياة: «المشاعر يغلب عليها الحزن وخاصة أبطالنا الذين قدّموا عروضا رائعة، لكني أقول إن ما حدث في كأس الأمم لن يكون النهاية، بل البداية لأنّ أبطالنا صغار في السن وخبراتهم ليست كبيرة لكنهم يمثلون المستقبل».

سنحاول الثأر من السنغال

وتابعت الإعلامية: «لدينا تصفيات كأس العالم وسنحاول الثأر من السنغال، ويجب أن يستمر الجمهور في دعمه للمنتخب الوطني، وبعدما انتهت المباراة كانت هناك حالة رائعة من الالتفاف حول منتخبنا مصريا وعربيا، واختفت نبرة الأهلي والزمالك والأندية الأخرى، لكن فانلة مصر وحب مصر ومنتخب مصر سيطروا على المشهد».

استكمال النجاحات بعد كأس الأمم 

وأكدت لبنى عسل، أنّ من الضروري استكمال ما بدأه المنتخب في كأس الأمم الأفريقية، وأن يتم البناء على النجاح الذي تحقق: «النجاح لا يقتصر على الفوز بالبطولة فقط، لكن الأداء الرائع والقتال حتى آخر دقيقة أمر هم للغاية، بذلنا مجهودا بدنيا كبيرًا رغم أننا لعبنا لمدة 120 دقيقة لمدة 4 مباريات».

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