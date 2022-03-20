الأم المثالية لشهيد من القوات المسلحة: «هدية وكرامات ابني»

كرمها الله في البداية لتكون والدة شهيد، لتفاجئ اليوم، باختيارها الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة المصرية، بعد إعلان الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة «الأم المثالية لعام 2022»، على مستوى محافظات الجمهورية.

أمل المغربي، والدة الشهيد نقيب محمد عبده، من محافظة الإسكندرية، قالت خلال حديثها لـ«الوطن» إنها لم تظن يوما أن يجرى اختيارها لتكون الأم المثالية، معربة عن مدى سعادتها واعتزازها بهذا الاختيار، قائلة: «أنا مكنتش متخيلة إني هيتم اختياري، وأنا مقدمتش فيها دا جالي تليفون من القوات المسلحة بأنهم أجمعوا كلهم أني أمثلهم في التكريم دا».

التكريم هدية من ابنها الشهيد

وأشارت الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة، إلى أن هذا التكريم هو هدية من عند الله، ثم من عند ابنها الشهيد «محمد» وابنتها «منة»، كما أنها تشعر بالفخر والاعتزاز من الحصول عليه، قائلة: «دي هدية وكرامات ابني الشهيد محمد هو يستحق كل خير والحمد لله ربنا كرمني الأول بأني أكون أم الشهيدـ وكرمني على الصبر بفقدان أولادي وباباهم» حسب تعبيرها، كما أنها تهدي هذا التكريم لزوجها الراحل، الذي ساندها كثيرا في محنتها.

استشهاد ابنها النقيب وتلحقه شقيقته الصغرى

«كرم ربنا كبير جدا مستحيل يحكم علي بهذا القضاء ويتركني، لكنه مّن على وكرمني بالتسليم واليقين أنني أواجه شيئا ليس عاديا وأفقد 2 من أبنائي في 3 سنوات».. هكذا عبرت والدة الشهيد محمد عبده شهيد القوات المسلحة، موضحة أن ابنها النقيب البالغ من العمر 24 عاما، استشهد خلال تأدية عمله، لتلحق به شقيقته الصغرى بعد دخولها في غيبوبة لمدة شهرين، وقبل زفافها بـ15 يوما فقط.