تفاصيل توزيع كراتين «حياة كريمة» للفئات المحتاجة بالمحافظات

تلعب مبادرة حياة كريمة دورا مهما في تحسين حياة أكثر من 60 مليون مصري، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 وستعمل المبادرة على تقديم خدمات بنية تحتية ومادية وثقافية واجتماعية لقطاع كبير من المواطنين، خاصة مواطني القرى والأقاليم.

مخازن قنا تستقبل الكراتين الموجهة للفئات الأكثر احتياجا

وقالت الدكتور سميحة الحكيم، عضو مؤسسة حياة كريمة في قنا، إن مخازن المحافظة مفتوحة لتلقي الكراتين التي سيتم توزيعها على الفئات الأكثر فقرا، مبينة أن المتطوعين يسهلون الوصول إلى الأشخاص المحتاجين لأنه على علاقة بهم ويعرف تفاصيل حياتهم الاجتماعية.

دور المتطوعين المهم

وأضافت «الحكيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأحد، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المتطوعين يوصلون الكراتين زكاة عن صحتهم لأنهم غير قادرين على إخراج زكاة مال.

عدد الكراتين التي وصلت البحيرة

من جهتها، قالت سحر سليمان، منسقة عام مؤسسة حياة كريمة في البحيرة، إنه تم تخزين 55 ألف كارتونة ضمن مبادرة المليون كارتونة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه.

ضرورة النزول على أرض الواقع

وأكدت منسقة عام مؤسسة حياة كريمة في البحيرة، أن المؤسسة تنزل دائما على أرض الواقع لمعرفة الأسر الأكثر احتياجا وتوسيع البيانات، مؤكدة أن مركز دمنهور به 30 متطوعا وهناك مراكز بها 40 متطوعا وسط تلقي عدد كبير من طلبات المتطوعين.

دور حياة كريمة في مطروح

بدوره أكد عبد الرحمن الطباخ، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح، أن محافظة مطروح بها عدد كبير من المتطوعين في ظل المساحة الشاسعة للمحافظة بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا وجود ممثلين عن 25 جمعية مجتمعة مدني في مطروح في 56 قرية في المحافظة وسط وجود عدد كبير من المتطوعين، متابعا: «وصلنا 3 ترلات كبار ضمن مبادرة المليون كارتونة، وبنستهدف وصول الدعم لمستحقيه».

تجميع أسماء الفئات المستهدفة

فيما أشارت الدكتور زينب سعيد، عضو مؤسسة حياة كريمة في البحر الأحمر، إلى أنه تم جمع أسماء الفئات المستهدفة من خلال المتطوعين ضمن مبادرة حياة كريمة وجمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن المحافظة استقبلت 6000 كارتونة كمرحلة أولى وتنتظر وصول مراحل أخرى.

150 متطوعا في بورسعيد

بدورها، قالت الدكتورة جودي حراز، مسؤولة حياة كريمة في بورسعيد، إن عدد المتطوعين ضمن المبادرة في المحافظة 150 شخصا لتجميع بيانات الشخصيات الأكثر استحقاقا.