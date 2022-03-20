«حياة كريمة»: جار إنهاء 155 مشروعا في كفر سعد بنسبة تنفيذ 43%

تخطى قطار التنمية عقبات عديدة أبرزها أزمة كورونا، وذلك لتحقيق «حياة كريمة» تليق بالمواطن المصري؛ من خلال المبادرة الأكبر من بين المبادرات التي تسعى لتحقيق آمال وطموحات الشعب الصري خاصة سكان الريف.

433 مشروعا بقرى مركز ومدينة كفر سعد

وبدأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أعمالها لتطوير قرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط في 2019، واستهدفت المرحلة الأولى 28 قرية، وتشمل 433 مشروعا؛ معظمها مشروعات بنية تحتية تهدف إلى تطوير هذه القرى وتوفير الخدمات الأساسية بها لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة مناحى الحياة.

مشروعات البنية التحتية

وتأتي مشروعات تنمية البنية التحتية والبناء والتعمير لـ«الجمهورية الجديدة» في مقدمة أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز كفر سعد، ووفقا للصفحة الرسمية للمبادرة، هناك 433 مشروعا تم إنهاء 59 منها، وجار إنهاء 155 مشروعا بنسبة تنفيذ 42.3%.

مشروعات الصرف الصحي التابعة للهيئة القومية بلغت 16 مشروعا، وجار تنفيذ 15 مشروعا بنسبة تنفيذ 59.1%، وبلغت مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها من قبل شركة مياه الشرب بدمياط 13 مشروعا، وتم إنهاء مشروعين، وجار تنفيذ 11 مشروعا بنسبة تنفيذه 38.6%، ومشروعات مياه الشرب بلغت 28 مشروعا تم إنهاء 6 منها، وجار تنفيذ 22 مشروعا بنسب إنجاز 41.4%، وجار تنفيذ 4 محطات مياه شرب بنسبة تنفيذ 15%.

وبالنسبة لمشروعات الغاز الطبيعي، بلغت 30 مشروعا، وجار تنفيذ 7 مشروعات بنسبة تنفيذ 91.3%.

وبالنسبة لمشروعات الأبنية التعليمية يوجد 30 مشروعا، وتم إنهاء 19 مشروعا، وجار تنفيذ 11 منها بنسبة 74.2%، وبالنسبة لأعمال الصيانة التي تجري بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، هناك 36 مشروعا تم إنهاء 25 منها، وجار تنفيذ 10 مشروعات بنسبة 42.1%.

وبلغت مشروعات الصحة بكفر سعد، 22 مشروعا، وجار تنفيذ 12 منها بنسبة تنفيذ 22.7%، وبالنسبة لهيئة الإسعاف، هناك 13 مشروعا، وجار تنفيذ 11 منها بنسبة تنفيذ 7%، فضلا عن 12 مشروع مجمع خدمات حكومي، وجار تنفيذ 11 مشروعا بنسبة تنفيذ 34%، و12 مجمع خدمات زراعة، وجار تنفيذ 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 49.4%.

ووصلت مشروعات الترع إلى 18 مشروعا تم إنهاء واحد منها، وجار تنفيذ 9 مشروعات بنسبة تنفيذ 24.1%، وبالنسبة لكباري الري فهناك 11 مشروعا تم إنهاء 6 منها، وجار تنفيذ 3 مشروعات بنسبة تنفيذ 51.7%.

وفيما يتعلق بالشباب والرياضة، هناك 25 مشروعا جار تنفيذ 23 منها بنسبة تنفيذ 40.7%، أما بالنسبة للمشروعات السكنية فهناك 4 عمارات إسكان «مساكن كريمة»، وجار تنفيذ عمارة سكنية بنسبة 2% وهناك مشروعات لم يتم البدء في تنفيذها مثل 28 مشروعا خاصة بالاتصالات و28 مشروعا خاصا بالطرق الرئيسية والداخلية و8 مشروعات طرق رئيسية و28 مشروعا خاصة بالكهرباء والإنارة العامة، وهناك 28 مشروعا خاصا بالحماية المدنية، و12 مشروعا خاصا بالمواقف و10 أسواق بخلاف 11 مشروعا يخص التضامن الاجتماعي و4 مشروعات تخص السكك الحديدية ومشروعين نقطة شرطة.