الأم المثالية المتطوعة في «حياة كريمة»: «عملت أبحاث عن الأسر المحتاجة لسقف»

قالت أميمة يوسف عيد، الأم المتطوعة في مبادرة «حياة كريمة»، والأولى على مستوى الجمهورية، مطلقة، إنها تزوجت لمدة عام واحد فقط، وأنجبت ابنًا واحدًا، مشيرة إلى أنها تسلمت قطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة بمشروع مبارك القومي لشباب الخريجين، وكرست حياتها لزراعة هذه الأرض، وحصلت على عدة جوائز في إنتاج العنب والفول السوداني.

تجميع السيدات للحصول على دورات تدريبية

عملت أميمة يوسف، 59 عامًا، في مشروع التنمية الريفية وفتح فصول لمحو الأمية، وعندما أدرج اسم قريتها في مبادرة «حياة كريمة» قامت بعمل أبحاث للأسر التي تحتاج لعمل أسقف بالقرية وتوفير أماكن للعمال والمهندسين والمساعدة في تنظيم القوافل الطبية، كما عملت على تجميع السيدات للحصول على دورات تدريبية في مجالات عديدة، والعمل على المساعدات الاجتماعية لذوي الهمم.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن استحدثت هذا العام فئة الأم المتطوعة بمشروع قومي هام مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مسابقة الأم المثالية 2022، وكذلك الرائدة الريفية المتميزة.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المركز الأول على مستوى الجهورية حصلت عليه وحيدة الديداموني إبراهيم مصطفي من محافظة الشرقية، كما فازت سميرة أحمد حسان هاشم بالمركز الثاني من محافظة سوهاج، وجاءت إقبال فايز لبيب درياس في المركز الثالث من محافظة قنا.

أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2022

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، والتى جاءت كالتالي: سهير عبد السلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، ميرفت عويضة ميخائيل عويضة الأولي على محافظة بورسعيد، فاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولى على محافظة البحيرة، رباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، نجلاء محمد الخضري الأولى على محافظة القاهرة، هناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولى على محافظة الغربية، وأميمة محمد محمد الخواص الأولى على محافظة الإسماعيلية، علية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولى على محافظة أسيوط، هدي محمد علي يونس الأولى على محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني الأولى على محافظة الأقصر.