حياة كريمة في شبين القناطر.. مستشفيات وغاز ومحطات مياه وصرف صحي

يشهد مركز ومدينة شبين القناطر خطوات جادة وسريعة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرية المصرية، حيث أكد المحاسب خالد العرفي رئيس المركز والمدينة، أن القائمين على هذه المشروعات لا يملكون رفاهية إهدار الوقت، مشيرا إلى التشديد على كل الجهات المنفذة بسرعة الإنجاز في مشروعات المبادرة وفق الجدول المحدد لسرعة الاستفادة من هذه المشروعات ودخولها الخدمة.

وأوضح رئيس مركز شبين القناطر، في بيان له، أن المشروعات تتضمن كل الخدمات الأساسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين بـ36 قرية و146 تابعا، من مستشفيات ووحدات صحية وغاز طبيعي ومحطات مياه وصرف صحي ومعالجة.

جولات ميدانية لمشروعات حياة كريمة

وأكد رئيس مركز شبين القناطر، أنه يجرى تنفيذ جولات ميدانية على أرض الواقع لتذليل العقبات ومتابعة نسب التنفيذ في مشروعات حياة كريمة بالمركز، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بطحانوب أجرت متابعة لمشروع مستشفى طحانوب الذي سيخضع لنظام التأمين الصحي الشامل، حيث تم التأكد من أن العمل يسير دون معوقات.

الانتهاء من محطة معالجة الكوم الأحمر

وأوضح رئيس المركز، الانتهاء من 98% من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالكوم الأحمر، مشيرا إلى أن العمل في المشروع يسير دون معوقات بمشاركة مهندسين الجهاز التنفيذي للصرف الصحي والمهندس المسؤول من الشركة.

المشروعات القومية في نوي

في سياق متصل، أجرى أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوي، جولة متابعة سير العمل بمشروع إنشاء شبكة انحدار ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية نوب طحا بدائرة الوحدة المسندة إلى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث جرى استئناف الأعمال الخرسانية للغرف الملحقة بالمحطة والبيارة الرئيسية ويتم تذليل كل المعوقات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام التنفيذ.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة لمدة يومين، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة في محافظات القليوبية، وذلك بقرى مركز كفر شكر والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج والأقصر والبحرالأحمر.