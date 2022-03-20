افتتاح 5 معارض «أهلا رمضان» لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها، وإدارات التموين، للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة، ومنع ظاهرة احتكار السلع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

أماكن معارض أهلا رمضان

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية، 5 معارض أهلا رمضان، بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية وطوخ وبنها، بهدف دعم المواطنين، ومحاربة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

تأتي هذه المعارض، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وقال الهجان، إن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، وزيت الطعام ، والأرز، والمكرونة، والصلصة، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وخلال تفقده لأركان المعرض، أجرى الهجان حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض، للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها، ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.

وأبدى المواطنون، رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وأكد المحافظ، أنه جار التنسيق لافتتاح معارض في باقي المحافظة، لتغطية جميع مدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين، وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبه من محل سكنهم بأسعار مخفضة، موجها بحسن استقبال المواطنين، والتعامل معهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع، وجاء الافتتاح بحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.